З нагоди 100 днів Янукович наказав зняти з Українського дому прапор Євросоюзу?

Біля Українського дому 10 листопада зник прапор Євросоюзу. Тут синє полотнище з вінцем зірок майоріло майже десять літ – з 1997 року. Навіть за часів Кучми Європейська площа з євросоюзівським прапором засвідчувала західний вибір України, про який тодішній Президент теж багато говорив.

У п’ятницю вранці я виявила, що флагшток – спорожнів. Натомість біля Українського дому скупчилася сіра маса людей з біло-голубими прапорами. Міліціонер сказав, що це “антикризова коаліція” святкує разом з урядом 100 днів прем’єр-міністра Януковича.

– А куди подівся прапор Євросоюзу? – запитала я.

– Поняття не маю, – відповів міліціонер. – Мабуть, Янукович із Морозом передумали в Європу.

Світлана Германчук, м. Київ

Від редакції. Кореспондент УНІАН, пересвідчившись у відсутності прапора Європейського Союзу на флагштоку біля Українського дому (на другому висів український прапор), зателефонував директорові закладу – Наталі Заболотній. Вона повідомила, що Кабінет міністрів попросив підняти на флагштоку біля Українського дому великий прапор України (більший, ніж той, що висів досі) на час проведення спільного засідання антикризової коаліції та уряду з нагоди 100 днів роботи Кабміну. З листом у відповідні інстанції звернувся міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов. Відповідно, невеликий прапор Євросоюзу довелося зняти. Заболотна запевнила, що після проведення заходу “все буде відновлено”.

На фото: флагштоки біля Українського дому 10 листопада