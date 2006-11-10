Табачник: Голодомор - злочин тоталітарної системи

Віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК називає Голодомор 1932-1933 р.р. злочином тоталітарної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

“Я вважаю, що це був страшний злочин тоталітарного режиму проти народів України, Казахстану та інших місць, де люди голодували”, - сказав віце-прем’єр.

“Це була страшна трагедія, яка була привнесена і впала на все суспільство”, - додав він.

Водночас, Д.ТАБАЧНИК зазначив, що поки не визначився щодо свого ставлення до президентського законопроекту щодо Голодомору, оскільки отримав його лише кілька годин тому, і не встиг ознайомитися з текстом.

“Ми будемо наступного тижня це обговорювати”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 2 листопада вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду.

Проект закону передбачає визнання Голодомору актом геноциду українського народу.