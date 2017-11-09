Благодійний фонд "Фундація Дарини Жолдак" спільно з "Нова пошта" та видавництвом "Книголав" подарують дітям 100 тисяч нових книжок

«Фундація Дарини Жолдак» продовжує добру традицію: цього року разом з партнерами, «Нова пошта» і «Книголав», вона поповнить фонди дитячих бібліотек по всій країні новими україномовними книжками.

Нова акція фонду має назву «100.000 нових книжок – дітям». Її мета — зібрати кошти на закупівлю 100 тисяч нових книжок українською мовою від найкращих вітчизняних видавництв, а також зацікавити читанням тисячі дітей.

Долучитись до акції може кожен охочий, придбавши акційну наліпку у мережі відділень «Нова пошта» по всій Україні. Вартість однієї наліпки – 5 грн. Виручені з продажу наліпок кошти підуть на закупівлю книжок для 500 активних бібліотек по всій Україні. Прикрасити свою посилку акційною наліпкою авторства відомого українського ілюстратора Ольги Селіщевої можна вже з 1 листопада.

“В Україні майже не читають, і я впевнена — це справжня катастрофа – каже Світлана Павелецька, Партнер видавництва Книголав та PR директор 1+1 Медіа — Взагалі, якщо дитина ніде, крім школи, не зіштовхується зі справжньою, а не формальною повагою до читання — читача з неї не вийде. Ми знаємо, як зробити так, щоб маленькі читачі самі хотіли брати книжку в руки. І ми мріємо, щоб наш проект дав батькам можливість знайомити своїх дітей із дійсно цікавою та актуальною україномовною літературою.”

Окрім закупівлі нових книжок, Фонд дає бібліотекарям реальні інструменти роботи з маленькими читачами: читальні, що зареєструвались в акції, отримають від “Фундації” набір вправ на розвиток навичок читання — Літературно-ігровий Практикум «Як приборкати Книжкозавра».

Серед вправ — кросворди, ігри та цікаві творчі завдання, які вже були випробувані працівниками Фонда у “Книжкобусі” та декількох бібліотеках Києва. Внаслідок проведення активностей Практикуму, кількість читачів у бібліотеках-учасниках експерименту зросла на 30%, а самі вправи отримали схвальну оцінку батьків та вчителів.

“Ми працюємо над тим, щоб зацікавлювати дітей читанням у ігровій формі, стимулювати їх творчі навички, знайомити їх з цікавими книжками без примусу. Для винагороди активних бібліотек ми обиратимемо актуальні видання, що здобули визнання у професійному середовищі та мають попит серед батьків й дітей. Також ми продовжуємо приймати на склад Фонду україномовну літературу від організацій та приватних дарувальників, тож передати книжки бібліотекам може кожен охочий”, — каже керівник “Фундації Дарини Жолдак” Олександра Кольцова.

Акція “100.000 нових книжок — дітям” триватиме протягом листопада та грудня — бібліотеки, що зареєструвались в акції проводитимуть заняття, а благодійники можуть придбати акційні наліпки й таким чином долучитись до покупки нових книжок.

«Освічена й ерудована нація здатна змінити майбутнє України, тому популяризація читання – один із пріоритетних напрямків у стратегії сталого розвитку «Нова пошта». Компанія підтримує наповнення бібліотечних фондів новими книжками та виступає партнером у видавництві ділової літератури. Механіка цього проекту проста – наліпку вартістю 5 грн легко придбати у операторів всіх відділень компанії, що розташовані у великих містах України. Ми заохочуємо долучатися до акції усіх користувачів наших послуг, адже зробити внесок у добру справу легко», -прокоментувала PR директор «Нова пошта» Лілія Загребельна.

У акції “100.000 нових книжок дітям” вже зареєструвались близько двохсот бібліотек, тож вже протягом тижня по всій Україні тривають веселі та захоплюючі заняття з розвитку читання.

Приєднуйтеся та допоможіть українським дітям читати більше!