На Дніпропетровщині перекинувся пасажирський автобус

У Дніпропетровській області в дорожньо-транспортній пригоді постраждали 9 осіб, в тому числі дитина 1995 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пасажирський рейсовий автобус "Мерседес - Неоплан", який слідував за маршрутом “Луганськ – Одеса”, перекинувся вчора о 20.17 на автошляху поблизу Дніпропетровська. Водій не зміг впоратися з керування на слизькій дорозі.

Постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до міських лікарень м. Дніпропетровськ (всього в автобусі знаходилося 11 пасажирів та 2 водія).

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 142 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинула 31 особа та 159 - травмовано.