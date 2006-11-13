Лілія Подкопаєва народила

Олімпійська чемпіонка із спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва 10 листопада народила дівчинку – 53 сантиметрів, 3700 грамів. Про це повідомили журналісти телеканалу НТН, які побували в пологовому будинку. Вже відомо і ім`я новонародженої – Кароліна, на честь майбутньої хресної і кращої подруги Лілії Кароліни Куєк, більш відомої під сценічним ім`ям Ані Лорак.

Лікарі кажуть, що стан мами і дівчинки – задовільний, наприкінці тижня їх можна буде виписувати.

У сім`ї бізнесмена Тимофія Нагорного і Лілії Подкопаєвої – це вже друга дитина. У липні вони всиновили хлопчика Вадима з Донецького будинку маляти. 27 листопада йому виповниться рік.

Подія тим більше радісна, що після побиття Лілії грабіжниками в 2003 році, лікарі вважали, що вона не зможе мати дітей.