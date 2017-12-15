Експерти підіб'ють економічні підсумки 2017 року. Які виклики чекають на країну в 2018 році?
15 грудня (п'ятниця) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Україна. Економічні підсумки 2017 року".
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.
Питання для обговорення:
Чи виправдала себе політика підвищення пенсій і мінімальної зарплатні?
Чим загрожує зволікання з приватизацією державної власності та відстрочка старту ринку землі?
Чи поліпшилися відносини України з МВФ та іншими міжнародними кредиторами?
«Купуй українське». Чи буває протекціонізм розумним?
Які економічні виклики чекають на країну в 2018 році?
Учасники круглого столу:
Іван Міклош, головний економічний радник прем'єр-міністра України;
Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії;
Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера;
Руслан Чорний, шеф-редактор порталу FinClub.
Модератор - Андрій Яніцький, редактор економічного відділу LB.ua.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).