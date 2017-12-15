Експерти підіб'ють економічні підсумки 2017 року. Які виклики чекають на країну в 2018 році?

15 грудня (п'ятниця) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Україна. Економічні підсумки 2017 року".

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

Питання для обговорення:

Чи виправдала себе політика підвищення пенсій і мінімальної зарплатні?

Чим загрожує зволікання з приватизацією державної власності та відстрочка старту ринку землі?

Чи поліпшилися відносини України з МВФ та іншими міжнародними кредиторами?

«Купуй українське». Чи буває протекціонізм розумним?

Які економічні виклики чекають на країну в 2018 році?

Учасники круглого столу:

Іван Міклош, головний економічний радник прем'єр-міністра України;

Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії;

Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера;

Руслан Чорний, шеф-редактор порталу FinClub.

Модератор - Андрій Яніцький, редактор економічного відділу LB.ua.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).