Завтра вночі над Києвом пройде метеоритний дощ

Кияни в ніч з 18 на 19 листопада, перед світанком, зможуть побачити потік падаючих метеоритів. Його принесе за собою комета Темпла-Таттла.

Як пише "Газета по-киевски", останній дощ був у Києві у середині серпня, тільки падали не "леоніди", а "персеїди". "Комета відвідує нас кожні 33 роки. Зазвичай потік падаючих метеоритів, в даному випадку "леонідів", неймовірно сильний: декілька тисяч за одну годину. "Шоу" може тривати від 10 хвилин до декількох днів. Зараз складно спрогнозувати, скільки дощ триватиме, все залежить від віддаленості комети від Землі", – розповів співробітник відділу дослідження малих тіл сонячної системи астрономічної обсерваторії КНУ імені Шевченка Юрій Тарануха.

За його словами, метеорити – це частинки, які падають з комети, що руйнується. До землі вони летять з величезною швидкістю. Спалахують на висоті 120-80 км. над землею. Маса їх дуже маленька – від 10 в -4 ступені кг до одного кг. Коли падає метеорит, в небі можна побачити яскравий вогник: оранжевого, блакитного, червоного, білого або зеленуватого кольору.

Побачити падаючі "леоніди" можна буде в ніч з 18 на 19 листопада – ближче до світанку. "Не полінуйтеся прокинутися після півночі. Вийдіть на який-небудь відкритий майданчик. Одягніться тепліше. Будемо сподіватися, що погода усміхнеться і хмари не завадять побачити "дощ", – говорить Юрій Тарануха.

Якщо погода підведе, чекатимемо наступного разу. У 10-х числах грудня в Києві очікується вже дощ з "гемінідів", родоначальник якого астероїд Фаетон. А справжній великий дощ – з декількох тисяч метеоритів – був близько 6 років тому.

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