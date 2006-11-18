”Текіла” - справа вибухова

У п’ятницю в підсобному приміщенні кафе "Текіла" вибухнула газоповітряна суміш без послідуючого горіння.

Внаслідок вибуху постраждали три особи, яких з опіками різного ступеню важкості госпіталізовано до обласної лікарні Херсона, повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій.

Вибуховою хвилею частково пошкоджено стіни, покрівлю та віконні рами. Попередня причина вибуху - порушення правил експлуатації газового обладнання. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група управління МНС України в Херсонській області.