”Текіла” - справа вибухова
10:04, 18 листопада 2006Разное
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Внаслідок вибуху газу у кафе постраждало троє осіб
У п’ятницю в підсобному приміщенні кафе "Текіла" вибухнула газоповітряна суміш без послідуючого горіння.
Внаслідок вибуху постраждали три особи, яких з опіками різного ступеню важкості госпіталізовано до обласної лікарні Херсона, повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій.
Вибуховою хвилею частково пошкоджено стіни, покрівлю та віконні рами. Попередня причина вибуху - порушення правил експлуатації газового обладнання. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група управління МНС України в Херсонській області.
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