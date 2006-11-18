Тойота Лендкрузер насмерть збила велосипедиста

Мешканець Чернігова помер на місці

Учора в Чернігівській області на 170-му кілометрі автошляху «Київ - Чернігів - Н.Яриловичі» водій автомобіля ”Тойота Лендкрузер”, громадянин Білорусі, збив велосипедиста, який їхав назустріч. Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП велосипедист, житель Чернігова, помер на місці пригоди.

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