Аеробус А 310 розбився випадково

Катастрофа літака Airbus А-310 авіакомпанії S7 в Іркутську відбулася в результаті помилкових і безконтрольних дій екіпажа літака. (За даними російських ЗМІ, командир борту випадково(?!) зачепив рукавом один з важелів управління).

Таку заяву зробив голова технічної комісії Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Олексій Морозов на засіданні урядової комісії по наданню допомоги потерпілим і сім`ям загиблих і ліквідації наслідків авіакатастрофи, повідомляє РБК з посиланням на прес-службу Міністерства транспорту (Мінтранс) РФ.

Комісія МАК встановила, що після приземлення літака командир повітряного судна при управлінні реверсом правого двигуна мимовільно і безконтрольно перемістив важіль управління тягою лівого двигуна. Як повідомляє Газета.ру, - зачепився рукавом за важіль. В результаті лівий двигун, що знаходився в дезактивованому стані, був переведений в положення значної прямої тяги, і літак замість гальмування почав прискорювати рух по злітно-посадочній смузі. При цьому з боку другого пілота відсутній достатній контроль за параметрами роботи двигунів і швидкістю руху літака.

Маючи достатній резерв часу, щоб зрозуміти ситуацію, екіпаж не вжив необхідних заходів по перекладу лівого двигуна на малий газ або виключенню двигуна, відзначає комісія.

За інформацією, представленою на засіданні, на сьогодні пізнані і поховані 117 загиблих. У судово-медичній лабораторії Іркутська завершується процедура ідентифікації 7 тіл жертв авіакатастрофи. Продовжується виплата матеріальної допомоги з федерального бюджету (100 тис. крб. на кожного загиблого і по 50 тис. крб. потерпілим). Добровільні пожертвування від громадян і організацій у розмірі 35 млн. крб. розподілені на матеріальну допомогу потерпілим (по 75 тис. крб.), сім`ям загиблих (по 150 тис. крб.) і закупівлю медичного устаткування і медикаментів для лікування і реабілітації постраждалих в авіакатастрофі.

9 липня 2006г. у 2:50 міського часу літак Airbus А-310 авіакомпанії S7 (товарний знак авіакомпанії "Сибір"), що скоював рейс №778 Москва - Іркутськ, потерпів аварію в аеропорту р. Іркутська. При посадці літак виїхав за межі злітно-посадочної смуги, пробив огорожу аеропорту, врізався в ряд приватних гаражів, після чого загорівся.

На борту літака знаходилися 204 люди (196 пасажирів і 8 членів екіпажа). 124 люди загинули.