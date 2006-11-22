Сумська облдержадміністрація - з губернатором чи без?

Голова Сумської облдержадміністрації Ніна ГАРКАВА заявляє, що не вважає себе звільненою з посади губернатора, а Указ про її відставку, підписаний Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, називає спробою "підставити Президента".

Про це Н.ГАРКАВА заявила в інтерв`ю газеті «Коммерсант». (15 листопада на офіційному сайті Президента України було розміщено Указ, відповідно до якого Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України внести в тижневий термін подання про звільнення Ніни ГАРКАВОЇ з посади голови Сумської обласної державної адміністрації у зв`язку з досягненням граничного віку проходження державної служби. – УНІАН)

Н.ГАРКАВА в інтерв`ю газеті розповіла, що 14 листопада, за день до підписання Президентом подання про відставку, Головдержслужба продовжила їй термін держслужби на підставі доручення Кабміну ще на один рік.

"Вранці 15 листопада я одержала по телефону повідомлення від Олександра Миколайовича (Олександра ЦУПРО, в.о. голови Сумської ОДА.– «Коммерсант»), що є продовження на рік, і сказала йому до мого повернення не оприлюднювати цього, щоб за моєю спиною не було різних тлумачень", – розповіла Н.ГАРКАВА.

За її словами, того ж дня вона вилетіла до Об`єднаних Арабських Еміратів на чолі офіційної делегації і вже там дізналася про подання Президента. Незважаючи на запланований двотижневий візит, Н.ГАРКАВА повернулася до України вже 20 листопада. 21 листопада ввечері вона заявила «Коммерсанту», що указом про її звільнення хтось намагається підірвати авторитет В.ЮЩЕНКА: "Я можу лише здогадуватись, хто за цим стоїть. На моє глибоке переконання, це «підстава» Президента".

Н.ГАРКАВА також повідомила, що попри подання Президента, продовжує виконувати свої обов`язки.

Як стало відомо «Коммерсанту», незважаючи на те, що голова Сумської облдержадміністрації є членом Партії промисловців і підприємців України, голова цієї політичної сили Анатолій КІНАХ не в курсі обставин звільнення його колеги.

"Я не займався цим питанням. Тим паче, що йдеться про виконання закону «Про держслужбу», - заявив А.КІНАХ газеті.

У свою чергу, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування Анатолій МАТВІЄНКО повідомив «Коммерсанту», що, оскільки Держслужба не підпорядковується безпосередньо главі держави, Президент міг і не знати про те, що Н.ГАРКАВІЙ продовжено термін державної служби.