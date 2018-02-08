Видавництво #книголав презентувало книжку із популярної серії "Маленькі дослідники: Динозаври"

Книга покаже дітям три доісторичні періоди: тріасовий, юрський і крейдовий.

На полицях українських книгарень з'явилась третя книга із інтерактивної серії «Маленькі дослідники: Динозаври». Книжка містить понад 30 віконець, що відгортаються. Юні всезнайки матимуть змогу відправитись у подорож до далекого минулого та дізнатись більше про динозаврів, які тоді панували на Землі.

Книга «Маленькі дослідники: Динозаври» покаже дітям три доісторичні періоди: тріасовий, юрський і крейдовий. Крім того, розкаже про життя великих і маленьких динозаврів, про особливості й відмінності різних видів, про те, як вони доглядали за своєю малечею, що їли і як росли, який мали вигляд і як співіснували між собою, які частини Землі населяли і чому, зрештою, вимерли. Також книжка покаже рослинний і тваринний світ, що був тоді, коли Землю населяли прадавні динозаври.

«Це вже третя книжка із циклу «Маленькі дослідники». Ми можемо сказати, що вся серія стала абсолютним хітом, ми просто не встигаємо додруковувати книжки через виробничі міцності друкарень, попит на них шалений. Ми дуже щасливі, що перші передпродажі книги про динозаврів свідчать про те, що наші читачі не втрачають інтересу до читання наймолодшим. Серія дозволяє не тільки дізнаватися цікаві факти, усі книжки є інтерактивними та мають понад 30 «віконечок», що відкриваються. У цьому році плануємо видати ще п’ять книжок із цієї серії. Скоро маленькі читачі отримають можливість ознайомитись з книгами про космос, про транспорт, про комах, про ферму та про підводний світ. Впевнені, що усі ці книжки матимуть такий же шалений успіх, як і книги «Моє дивовижне тіло» та «Світ тварин», які ми випустили минулого року і які вже стали абсолютними бестселерами», - коментує партнер видавництва #книголав Світлана Павелецька.

Книжку «Маленькі дослідники: Динозаври» можна придбати у книгарнях України та в інтернет-магазинах.