Львівський цирк “замінував” фанат Алли Пугачової

Сьогоднішнє повідомлення про замінування приміщення Львівського цирку, яке о 19.40 надійшло по телефону в оперативну службу “02” від невідомого громадянина, не підтвердилося.

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці та працівники охорони організаторів концерту російської поп-зірки Алли ПУГАЧОВОЇ, концерт якої зараз проходить у приміщенні цирку, відмовляються офіційно давати будь-які коментарі.

Як вдалося дізнатися кореспонденту УНІАН від джерел у правоохоронних органах та МНС, працівники вибухово-технічної служби, які прибули на місце події, під час обстеження приміщення цирку вибухового пристрою не виявили. Евакуація людей з приміщення цирку не проводилася, А.ПУГАЧОВА продовжує концертну програму..

На концерті А.ПУГАЧОВОЇ аншлаг, біля цирку - близько 150 бажаючих потрапити на концерт, яким не вистачило квитків.

За припущенням джерел, анонімне повідомлення про замінування цирку зробив фанат співачки, який не зміг потрапити на її виступ і таким чином намагався зірвати концерт.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи аноніма.