Ющенко пробачив гривні її падіння

Президент Ющенко, схоже, таки відступився від своїх оцінок валютно-курсової політики, що її проводить Нацбанк у період з початку кризи.

Виступаючи на австрійсько-українському бізнес-форумі в Києві, він заявив, що девальвація гривні - економічно виправданий крок в умовах економічної кризи. «Нам довелося девальвувати гривню з початку економічної кризи на 52%. Я про це часто не говорю, але я упевнений в тому, що це один із стратегічно правильних кроків, який сьогодні дає можливість підняти з колін українського експортера. Це один з кроків допомоги українській економіці», - сказав, зокрема, глава держави.

При цьому він визнав, що девальвація гривні привела до ускладнень на фінансовому ринку, зокрема, до проблем у депозитній політиці. Що й зрозуміло – адже чим сильніше падає національна валюта, тим складніше населенню і бізнесу, які набрали кредити в іноземній валюті, їх виплачувати. Своєю чергою комерційні банки через зростання проблемних кредитів відчувають дефіцит коштів на повернення депозитів, що і привело до припинення цих виплат багатьма банками.

Але цікавий той факт, що Віктор Ющенко своїми словами визнав правильність нинішнього рівня валютного курсу. До речі, він дещо неточно висловився. Ймовірно, Президент мав на увазі, що на 52% підвищився з початку кризи по сьогоднішній день курс долара, а не гривня девальвувала на згаданий відсоток. Тому що девальвація на 52% означає підвищення курсу більш ніж удвічі. Сам названий Віктором Ющенко показник також не зовсім правильний. На сьогодні курс НБУ становить 7,63 грн./долл., і його зростання на 52% відповідало б значенню на момент початку кризи в 5 грн./дол., тоді як на початок вересня 2008 року (саме у вересні минулого року в Україні стартувала криза) курс був близько 4,85 грн./дол. і його зростання до сьогоднішнього дня відповідає 57%.

Утім, це уточнення не дуже принципове - важливіше інше. Якби висновку про необхідність для блага української економіки істотної девальвації гривні Президент дійшов не тепер, а набагато раніше, то не було б і таких втрат економіці, які ми маємо зараз.

Нагадаємо, за три останні місяці 2008 року Нацбанк витратив 10 284,3 млн. дол. своїх валютних резервів, що відповідало 27,4% величини міжнародних резервів на кінець вересня (37 528,60 млн. дол. США). А робилося це для того, щоб збивати валютний курс до вельми низьких позначок, оскільки Віктор Ющенко заявляв тоді про необгрунтованість значної девальвації.

«Причин інвестиційного, торговельного, платіжного характеру для того, щоб мати ту поведінка курсу, яка ми нині маємо, сьогодні немає. Сьогодні ціна долара могла б коливатися за цими показниками в межах від 5,8 до 5,9 гривні за долар США», - заявив наприклад, Президент 28 листопада минулого року.

Немає нічого дивного, що глава НБУ Володимир Стельмах прагнув адекватно реагувати на це побажання Віктора Ющенка. Внаслідок чого валютний курс минулого року стрибав вгору-вниз, що підсилювало паніку в країні, а валютні резерви скоротилися більш ніж на 10 млрд. дол.

Природно, і падіння ВВП в четвертому кварталі 2008 і першому кварталі 2009 років було б набагато меншим, якби Нацбанк не прагнув щоразу спускати курс до дуже низьких значень, а одразу (ще в жовтні минулого року) встановив досить високу планку – на рівні, скажімо, 7,5-8 грн./долл. В цьому випадку, імпорт би скоротився сильніше, а експортери і взагалі вітчизняні товаровиробники почувалися б набагато комфортніше, ніж це було насправді. При цьому золотовалютних резервів на підтримку гривні було б витрачено, як мінімум, на 2-3 млрд. дол. менше.

На жаль, добрі думки часто приходять з деяким запізненням. Утім, криза ще не закінчилася, і від правильності валютно-курсової політики Нацбанку надалі також дуже багато залежатиме.

Юрій Глухов