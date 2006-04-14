Юля хоче увійти в історію як княгиня Ольга чи Маргарет Тетчер (оновлюване)

Президентське крісло не дістанеться їй хіба в разі невиліковної хвороби

Кожен народ має той уряд, на який заслуговує. Все до болю просто. Ну любить наш народ театр, а якщо вникнути в коріння - вертеп... Істинно наше. А популізм і артистизм - коник леді Ю. Не готовий поки той самий народ ні до демократії, ні до пошани.

Особисто я бачу весь сценарій в деталях аж до повороту її голови в потрібний момент під потрібним кутом і заломом. Як говорить стародавня істина: потрібно уміти дечим володіти. Уміє. Всім і всіма. І не допоможе критика, - значить, саме леді Ю. ми заслуговуємо як майбутнього нового Президента. Розчулює хоча б натиск. Буде вона прем`єром, не буде - президентське крісло не дістанеться їй хіба у разі невиліковної хвороби.

Ось якби всі так йшли до мети... Де б я зараз була! Що ж - успіхів вам, леді, хоча майже зневажаю Вас за підлість у політиці... Але саме Ви нам зараз потрібні...

Ліда

Ліда - домогосподарка, тому не любить Юлю

Лідо, ти домогосподарка, напевно. Не любиш Юлю... Бо та розумна і красива. Лідо, не кожному дано... Лиши трохи їдкості на майбутнє...

Елефант

Ми всі ділимося на тих хто Юлю любить, і тих, хто її ненавидить Ми всі ділимося на тих хто Юлю любить, і тих, хто її ненавидить. Останні, у свою чергу, поділяються на тих, хто ненавидить - 1) бо заздрить, 2) бо хоче ненавидіти, через те що вона, мовляв, ... (образливе слово. – УНІАН) рветься до влади, хоче далі грабувати, 3) бо відчуває загрозу своїм класовим і майновим інтересам. Мій друг любить Юлю за те, що вона не рветься в одну фракцію з тими, хто хотів отруїти нашого Президента. А ось сам Президент хоче з ними в одну фракцію!!!???

Георг

Я не домохозяйка

Я не домохозяйка и не женщина. И вааще в категориях «люблю - не люблю» на политические темы не рассуждаю. 1). Юля пыталась всех расулькулить. Но отнять и проесть можно один раз. 2). Слишком много личного в отношениях с некоторыми людьми. Это большая роскошь когда речь идет о стране с населением 50 млн. 3). Жажда власти огромна. Это опасно.

Саша

Не втрачаю надії

Лідо, погоджуюся з Вами. Проте, не втрачаю надії. Ще є час, і сподіваюся, що люди порозумнішають.

Володимир Назаркевич

Ну звісно, винний, як завжди, народ

Може, перестанемо робити з українського народу ідіотів? Значить, коли ці люди стояли на майданах півтора роки тому - вони були цивілізованими європейцями-демократами. А як тільки не проголосували за вашу політсилу, яка зрадила ті ідеали, які відстоював у 2004-му цей народ, то він уже "не готовий до демократії". Українці ще раз показали, чого вони хочуть: прозорої, демократичної, а головне - чесної - політики. "Наша Україна", зрадивши не раз своїх виборців (згадати хоча б меморандум з Януковичем) ще нахабно закликала народ "Не зрадь Майдан!". І результат НУ - це не чвари коварної Тимошенко, а власна їхня тупість, совковість і продажність.

Олекс

Юля - это грустный итог нашей страны Дорогой Элефант, были в истории человечества женщины и покрасивее и поумнее вашей Юли. Я тоже ее терпеть не могу. И женская зависть не имеет к этому никакого отношения (это очень примитивная оценка). Ваша Юля властная (слишком, если мы говорим о демократическом обществе), жадная (я очень хорошо помню подробности осеннего скандала и ее трудовые вехи), мстительная (это без комментарием)... Она не умеет слушать (а это невероятно плохо для политика). Она наглая (как говорит моя дочь, напористая), но наглых баб немеряно. Кстати, я не домохозяйка. Но за такого премьера, а тем более Президента мне будет очень стыдно... За Украину... и каждого из нас...

Светлана

Юля хочет войти в историю как княгиня Ольга или Маргарет Тэтчер

Светлана, Юля - властная, жадная, мстительная, глухая (не умеет слушать), наглая. И все это БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!!! Слава Богу, что есть такие как Вы, Светлана, и ей есть еще кому что доказывать. Вы согласитесь со мной, что у каждого из нас складывается мнение: 1) под влиянием чего-то или кого-то; 2) в зависимости от уровня своего развития, каждый считает, что он достаточно умен и проницателен, чтобы увидеть в одном политике бескорыстность и потенциал, а в другом - корысть и безуспешность. Я, естественно, не могу судить, на какой ступени нахожусь я, другими словами - насколько я близок к истине, - но я думаю: 1). У Юли достаточно качеств, чтобы добиваться успехов, и она это показывала и доказывала не раз. Вот здесь, наверное, Ваше no comment. 2). Благородны ли цели? Думаю, что да. Она уже давно переросла страсть к деньгам и их нехватки, я думаю, не ощущает. Власть - да. Но что такое власть? Это средство, как и деньги, реализовать задуманное. Я думаю, что Юля хочет быть мессией для Украины. Она хочет войти в историю как княгиня Ольга, Маргарет Тэтчер и т.д. У нее для этого все есть, и Вами перечисленные качества тоже необходимы, например, наглость, а точнее сказала Ваша дочь - напористая. С уважением,

Тупой-Слепой

Тимошенко не може бути Президентом

Мені не приємно, що більшість нашого суспільства ведеться на вдало розпіарені дії Тимошенко, красу нарядів і показову жертовність леді Ю. Невже не зрозуміло, що кожна дія зы страдницьким виразом обличчя - це крок до власного збагачення. Доказом цього є і вимога анулювати угоду з компанією “Росукренерго”. В цьому випадку Тимошенко хотілося б змінити лише назви компаній, з Росукренерго - на Ітера!

Юля

Юля - это наша надежда, Юля - это ВСЁ!!!

И этим все сказано.

Приятелька

УНІАН “стукає” Президенту? Цікаво, куди їдуть ці думки? Може в адміністрацію Президента?

Лариса