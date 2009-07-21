Челядь саботує Януковича?

Про візит Януковича до Дніпропетровська 14 липня не знали навіть місцеві журналісти, не кажучи вже про електорат. Ні плакатів, ні бігбордів, ні листівок, ні телесюжетів – нічого.

Свита грає короля. Останні скандали в оточенні лідера Партії регіонів, примушують засумніватися – чи досі він для них король. Ще чутні відгомони скандалу з мордобоєм Шуфрич–Льовочкін, який виник після громів і блискавок Януковича з приводу провальної підготовки його поїздки до Криму, а вже нові "тьорки". Поїздки лідера ПР до Кіровограда і Дніпропетровська практично не залишили сліду в думках виборців.

Про візит Януковича до Дніпропетровська 14 липня не знали навіть місцеві журналісти, не кажучи вже про електорат. Ні плакатів, ні бігбордів, ні листівок, ні сюжетів-анонсів – нічого. Януковичу довелося зустрічатися з своїми виборцями на другорядних майданчиках. При цьому Дніпропетровськ зустрів лідера ПР зображеннями його головної конкурентки – майже всі бігборди міста були заклеєні портретами лідера "Батькивщини", і – рекламними щитами до дня народження депутата від ПР Олега Царьова, на яких депутат сидить на камені в лісі в камуфляжній майці і шортах (висять в Дніпропетровську з 2 червня).

Саме Царьов, який займається регіоналами в міськраді Дніпропетровська, був відповідальним за останній візит Віктора Федоровича. І він, схоже, використовував приїзд лідера для самопіару – в телесюжетах, присвячених візиту лідера ПР до Дніпропетровська, про Царьова говорили чи не більше, ніж про Януковича. Втім, це нескладно було організувати людині, яка контролює один з обласних телеканалів і видавництво. З чуток, фракція регіоналів в Дніпропетровській міськраді працює в тісній змичці з лазаренківцями, забезпечуючи потрібними рішеннями взаємовигідну дружбу Царьова з депутатом міськради від Блоку Лазаренка Загідом Красновим. Через це в Дніпропетровську у Партії регіонів тилів не залишилося ніяких.

Янукович в день приїзду мав намір визначити, хто відповідатиме за підготовку і проведення президентської кампанії в Дніпропетровську. За даними джерел, на таємній зустрічі було присутні всього декілька чоловік: сам Янукович, глава облради Вілкул, його заступник Ступак і декілька місцевих бізнесменів, котрі представляють впливову групу «Наш дім – Дніпропетровськ». За рішенням лідера ПР, замість Царьова керівником президентської кампанії на території регіону став Іван Ступак. Джерела говорять, що найближчим часом очікується ряд інших кадрових призначень в дніпропетровському штабі Януковича. Царьову поки залишили пост голови обласного осередку ПР, проте від всіх ключових процесів, пов`язаних з президентською кампанією лідера партії, він віддалений.

Але це не вирішить всіх проблем усередині Партії регіонів. Саботаж візитів Януковича в регіони, де він вважається явним фаворитом, насторожує – адже долю виборів вирішуватимуть 3–4% голосів виборців, за яких треба боротися, а соратники, мало того, що не допомагають, – заважають. Видно, в нинішню кампанію лідерові ПР доведеться трудитися самому...

Ярослав Буданов, м. Дніпропетровськ