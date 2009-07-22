Президент Пакистану заборонив анекдоти про себе

Пакистанські спецслужби одержали від влади розпорядження відстежувати поширення анекдотів про президента країни Асіфа Алі Зардарі в блогах, а також шляхом SMS і електронної пошти. Відтепер кожен, хто пожартує про очільника держави, може бути арештований і посаджений до в`язниці на термін аж до 14 років, повідомляє The Daily Telegraph.

Під час теледебатів, присвячених новому законові, прихильники Зардарі по-різному пояснювали його мету: від міркувань боротьби з тероризмом до спроби захистити жінок-парламентаріїв від непристойних електронних листів. Також пакистанських чиновників обурює шквал повідомлень із знущаннями, що їх надсилають на урядові адреси.

Пакистанці часто сміються над своїм президентом, звинувачуючи його в корупції і нездатності впоратися з інфляцією. Коли його покійна дружина Беназір Бхутто була пакистанським прем`єром, Зардарі, міністр в уряді своєї дружини, одержав прізвисько "містер 10 відсотків": його підозрювали в тому, що він вимагав відкати з контрактів, які укладалися з державою.

У червні уряд Пакистану оголосив про введення податку на електронні повідомлення. Після цього інтернет-користувачі почали поширювати текст: "Уряд ввів податок на повідомлення. Мабуть, зрозумів, що весь цей час над Зардарі знущалися безплатно. Тепер за кожне знущання він одержує гроші!"

The Daily Telegraph наводить як приклад кілька анекдотів про пакистанського президента. Як-от: "Терористи викрали нашого любого Зардарі і зажадали п`ять мільйонів доларів, інакше вони обіллють його бензином і спалять. Пожертвуйте хто скільки зможе. Я вже пожертвував п`ять літрів".

Лента.ру