Андрій Ющенко одружився (фото)

Сьогодні у РАГСі Печерського району Києва відбулася реєстрація шлюбу старшого сина Президента України Андрія ЮЩЕНКА та Єлізавети ЄФРОСИНІНОЇ.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, церемонія реєстрації шлюбу відбулася у присутності вузького кола близьких родичів наречених.

Як нещодавно повідомила глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко в інтерв`ю Катерині Осадчій, мова піде про скромні урочистості за участю лише найближчих людей — не більше 25 чоловік. Розкішніше і масовіше святкування, можливо, відбудеться наступного року, після президентських виборів.

Дружина сина Президента — сестра телеведучої Маші Єфросиніної, з Андрієм Ющенком вони знайомі вже кілька років.