Андрій Ющенко одружився (фото)
19:50, 30 липня 2009Разное
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Церемонія відбулась у вузькому колі
|Син Президента України Андрій Ющенко та Ліза Єфросініна на церемонії ”Гордість країни 2008”, 10 квітня 2009 р. Архів УНІАН
Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, церемонія реєстрації шлюбу відбулася у присутності вузького кола близьких родичів наречених.
Як нещодавно повідомила глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко в інтерв`ю Катерині Осадчій, мова піде про скромні урочистості за участю лише найближчих людей — не більше 25 чоловік. Розкішніше і масовіше святкування, можливо, відбудеться наступного року, після президентських виборів.
Дружина сина Президента — сестра телеведучої Маші Єфросиніної, з Андрієм Ющенком вони знайомі вже кілька років.
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