Пугачова хоче переїхати до Києва

“Зоряна” співачка Алла Пугачова, яка приїхала до Юрмали для участі в конкурсі виконавців популярної музики "Нова хвиля", має намір переїхати на постійне місце проживання до Києва, оскільки незадоволена тим, що в Росії з 1 липня були закриті всі казино, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на латвійську газету "Телеграф".

З 1 липня ц.р. на всій території РФ набув чинності закон, що забороняє роботу гральних закладів скрізь, крім спеціально відведених для цього чотирьох зон - в Примор`ї, Алтайському краю, Калінінградській, а також на кордоні Краснодарського краю і Ростовської області.

"Я незабаром переїду жити до Києва", - цитує "Телеграф" слова Примадонни.

Своє рішення Алла Борисівна пояснила тим, що з 1 липня в Москві закрилися всі казино. Як зазначає "Телеграф", Пугачова є пристрасною прихильницею азартних ігор.

Співачка також зізналася, що готова розглянути як новий дім і Білорусь.