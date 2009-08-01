Миколаївська студентка ледве не спалила гуртожиток

Учора сімнадцятирічна студентка Миколаївського Національного університету кораблебудування ім. С.О.Макарова ледве не спалила гуртожиток, залишивши в своїй кімнаті ввімкнений електричний чайник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Миколаївській області, о 23:19 31 липня за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку по Проспекту героїв Сталінграда у місті Миколаєві.

Вогонь охопив кімнату на шостому поверсі. На місце події терміново прибули чотири чергових відділення МНС з охорони Центрального району. Автодрабиною два рятувальники піднялися у палаючу кімнату та подали воду для гасіння вогню. Інші, розділились на ланки та сходовими клітинами проводили евакуацію мешканців з задимлених приміщень.

Завдяки оперативним та злагодженим діям вдалося врятувати 12 чоловік - мешканців сусідніх кімнат.

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Вогнем знищено стіл, книги, особисті речі, одяг мешканки, закопчені стіни. Збитки встановлюються.

Причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів.