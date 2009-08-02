Одеський порт прийме "смердючого голландця" на ремонт

Судно “Берікс” із зіпсованим м’ясом, яке з кінця листопада 2008 року дрейфує біля берегів України, буде відремонтоване в Одеському морському торгівельному порту, куди воно прибуло ввечері в п’ятницю, 31 червня.

Про це УНІАН повідомило джерело в порту.

За даними співрозмовника агентства, судно було пришвартоване після відповідного дозволу від санітарних служб, екіпаж зміг залишити судно після 8-місячного перебування на ньому. При цьому вантаж залишається на судні.

За наявними в УНІАН даними, у понеділок, 3 серпня, Одеський порт проведе офіційну прес-конференцію щодо ситуації з судном.

“Судно знаходиться в незадовільному стані для виходу в море”, - зазначив співрозмовник агентства. За його словами, до цього судно просило ремонту в Миколаївському порту, але йому було відмовлено, оскільки існувала заборона на захід у морські порти України цього судна. Зокрема, на виконання доручення від 1 червня ц.р. першого віце-прем’єра України Олександра ТУРЧИНОВА Держприкордонслужбу, Держмитслужбу, Держкомветмедицини та СБУ було зобов’язано не допустити проходження судна «Берікс» на територію України.

Тим не менше, судно намагалось стати на якір у портах Миколаїв, Керч, Іллічівськ. Останнім перед Одесою був порт “Южний”, при цьому в липні капітан “Беріксу” вже в ультимативній формі вимагав зняти з судна 4 членів екіпажу (на борту перебувало 12 осіб екіпажу - громадяни України).

На початку липня судно „Берікс” оглянула інспекція державного портового нагляду морського торговельного порту „Южний”, за результатами огляду судно визнано непридатним для плавання та таким, що може бути доставлено до місця проведення ремонту лише за допомогою буксира.

Як повідомлялося, 22 листопада 2008 р. судно «Берікс» вийшло з порту Поті призначенням на порт Мерсин (Туреччина). В кінці грудня на судні оголошено аварійний стан, судно було відремонтоване одним з підприємств Миколаєва. В лютому судно вийшло з Миколаєва у напрямку Туреччини, однак стало на аварійну зупинку в Іллічівську. В березні ц.р. Державним комітетом ветеринарної медицини запропоновано повернути вантаж судна «Берікс» відправнику або провести засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії з питань утилізації вантажу на спеціалізованих підприємствах України за згодою власника. За одними даними, м`ясо зіпсувалося в дорозі, оскільки зламалися холодильники, за іншими даними - термін придатності замороженого м`ясо закінчився ще кілька років тому. Для такого вантажу порти України закриті. Весь цей час “Берікс” дрейфував біля українських берегів.