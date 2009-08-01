У гавань Одеси пустили «смердючий голландець»

Біля причалу одеської верфі «Україна» знаходиться судно «Берікс», яке прозвали «смердючим голландцем» через вантаж підозрілої м`ясної продукції на борту. Для екіпажу відкрито кордон.

Це означає, що моряки, які кілька місяців були вимушені залишатися на борту, можуть залишити його. Як повідомили «Вiкна-Одеса» в регіональному морському рятувальному координаційному центрі, вантаж опломбований в рефрижераторних камерах. У відомстві ситуацію з «Беріксом» «зняли з контролю».

Нагадаємо: на судні знаходиться більше 200 т бразильської свинини і китайської курятини, ввезення яких до України заборонене.