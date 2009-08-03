Чеські готелі через кризу втратили третину доходів

Чеські готелі через кризу втратили до 35% своїх доходів, нинішній туристичний сезон буде найгіршим за останні 10 років, свідчать дані Чеської асоціації готелів і ресторанів, оприлюднені в неділю в Празі.

Причиною такого стану справ є різке скорочення кількості туристів, які відвідують Чехію, а також пов`язане з цим зниження цін на готелі.

За даними Чеської асоціації готелів і ресторанів, значно скоротився потік туристів з Німеччини, Великої Британії, Ірландії, Японії, США, Іспанії та Бразилії.

Деякі великі готелі мусили оголосити про скорочення персоналу.

За даними Празької інформаційної служби, яка займається обслуговуванням туристів, за шість місяців цього року скоротилася кількість туристів, які відвідали башту-музей Карлова моста, костьол Святого Мікулаша.

У сфері туризму тільки в Празі зайнято близько 100 тисяч осіб, доходи від туризму становлять 25% бюджету столиці Чехії.

РІА "Новости"