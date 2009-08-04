Литовське підприємство розпочало випуск газованої горілки

Литовське підприємство алкогольних напоїв Alita розпочало виробництво нового виду продукції - газованої горілки, передає радіостанция Ziniu radijas.

Директор з продажу відмовився називати обсяг інвестицій, проте зазначив, що знадобилися додаткові вкладення через тару. Річ у тому, що за стандартами ЄС пляшки для шампанського місткістю 0,75 л, куди передбачалося розливати горілку, не підходять - потрібна 0,7-літрова місткість, тому довелося виготовляти новий вигляд тари.

Вперше газована горілка була представлена у Великій Британії кілька років тому. Для її виробництва використовуються кисень або вуглекислота.

Новий напій поширюватиметься на балтійському ринку, а потім і в інших регіонах.

Розташований в Алітусі завод в радянські часи був відомий як виробник шампанського. Проте пізніше він перейшов і на виробництво міцних напоїв, зокрема віскі й горілки.

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