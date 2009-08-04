Федерація футболу заборонила Мадонні виступати на стадіоні в Будапешті

Угорська федерація футболу заборонила американській поп-зірц Мадонні виступати на столичному стадіоні імені Ференца Пушкаша, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на будапештське радіо.

Попри натиск з боку менеджерів зірки і організаторів будапештського етапу світового турне Мадонни, футбольні керівники відстояли свою позицію.

На їх думку, якщо численні шанувальники поп-зірки вийдуть на газон стадіону, названого на честь легенди угорського і світового футболу, то відновлювати зелене покриття доведеться мінімум місяць. Крім того, найближчим часом збірну Угорщини чекають домашні матчі відбіркового циклу чемпіонату світу з футболу з командами Швеції і Португалії.

За словами голови угорської футбольної федерації Іштвана Кіштелекі, "проведення концерту Мадонни на футбольному стадіоні в Будапешті може призвести до непередбачуваних наслідків".

Організатори концерту Мадонни в угорській столиці повідомили, що концерт американської співачки у будь-якому разі відбудеться в заплановані терміни - 22 серпня. Місце його проведення буде узгоджене з поп-зіркою найближчим часом.