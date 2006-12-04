На Лисичанському НПЗ триває голодовка 56 працівників

На Лисичанському нафтопереробному заводі (ЗАТ «ЛІНІК», м. Лисичанськ, Луганська обл.) триває акція голодовки, яка була оголошена незалежною профспілкою «Октан» і в якій на сьогодні беруть участь 56 чоловік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Лисичанського міськвиконкому.

Причиною акції стало рішення наглядової ради ЗАТ «ЛІНІК» про виведення в аутсорсинг колони пасажирських перевезень і ремонтно-технічної служби. Це рішення було ухвалене з метою скорочення витрат і поліпшення економічних показників нафтопереробного заводу.

Водночас лідери незалежної профспілки розцінюють це рішення як неправомірне, і 1 грудня під час переговорів трудового колективу і адміністрації НПЗ закликали робітників взяти участь в голодовці.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ЗАТ «ЛІНІК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.

У 2005 році Лисичанський НПЗ скоротив обсяги переробки нафти на 9,1% або на 601,5 тис. тонн, порівняно з 2004 роком, до 6 млн. 010,7 тис. тонн.

Аутсорсинг - це передача непрофільних функцій і процесів зовнішнім спеціалізованим компаніям, завдяки чому, за рахунок концентрації на основних завданнях, досягається оптимізація діяльності основного підприємства.