Корабель Arctic Sea з російським екіпажем зник в Атлантиці

Суховантажний корабель Arctic Sea з російським екіпажем безслідно зник у районі узбережжя Португалії в Атлантиці, на шляху до Гібралтару. Судно мало прийти в порт призначення в Алжирі ще 4 серпня, проте з 28 липня з з ним немає зв`язку, немає даних про його місцезнаходження, ні у судновласника, ні у родичів, ні у страхової компанії.

Раніше повідомлялося, що невідомі, видавши себе за поліцейських, зупинили суховантаж 24 липня в шведських водах Балтійського моря. Підпливши до корабля на надувному човні, вони піднялися на борт і зв`язали команду, після чого обшукували судно протягом 12 годин. Кількох членів екіпажу побили.

Коли невідомі залишили борт, корабель продовжив рух за своїм маршрутом.

Шведська влада веде розслідування того інциденту, передає "Эхо Москвы".