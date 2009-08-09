Відбувся заплив на гумових жінках

Близько 50 осіб взяли участь в третьому міському запливі на гумових надувних жінках Bubble Baba Challenge Nsk, який пройшов на одному з пляжів Новосибірська (РФ) в неділю, передає кореспондент РІА Новости.

Літо-2009 в Новосибірську видалося холодним, але хоча температура води в Обськом водосховище скоріше бадьорила, ніж була комфортною для плавання, заплив на пляжі "Бумеранг" відбувся.

Плавзасоби, якими були гумові блондинки із секс-шопа, надували просто перед стартом і видавали учасникам організаторами. Тож взяти участь в незвичайному змаганні, яке проходить в Росії тільки в Санкт-Петербурзі й Новосибірську, могли не тільки власники приватних надувних жінок.

Утім, за словами організаторів, захід саме і пропагує ставлення до гумової баби саме як до плавзасобу - і ніяк інакше.

Пливти на ній, як на матраці, навряд чи можливо. Прив`язувати чи приклеювати її до себе, штовхати вперед і пливти без "партнерки" правилами заборонено. Не можна навіть заправляти її руки собі в плавки: переможець одного з півфінальних запливів, який зробив так, був дискваліфікований.

Учасники пливли з гумовими бабами в обіймах, схопивши їх за волосся, затиснувши рукою або ногами. Вони мали подолати невелику дистанцію, допливти до буйка - надувного фалоса завдовжки трохи менше метра - і назад. І не втратити надувну жінку.

Усі плавці, серед яких були і троє дівчат, із завданням впоралися, п`ятірка кращих одержала призи і дипломи.