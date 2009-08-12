Москва підштовхує Ющенка до відкликання Грищенка?

Думка

Московська газета «Газета» (www.gzt.ru) з посиланням на одного з українських дипломатів у російській столиці повідомила, що президент України може відкликати свого посла з РФ. Газета цитує дипломата: «Незважаючи на заяви помічника президента РФ Сергія Приходька про те, що висловлювання російського глави держави не означають замороження або розриву дипвідносин, ми очікуємо, що якщо немає московського посла в Україні, то на такий же невизначений термін може зникнути і київський з Росії»

Ми можемо припустити, що якщо Віктор Ющенко прийме таке рішення, це означатиме початок складнопрогнозованої політичної ескалації між Кремлем і Банківською, яка підірве весь пострадянський простір. Враховуючи, що у Росії не залишилося друзів в найближчому оточенні, свої претензії Москві можуть пред`явити всі столиці СНД. Це стане приводом для внутрішньоросійського сепаратизму. Адже багато хто (Башкирія, Чечня, Татарстан) у Росії спить і бачить як максимально дистанціюватися від Москви і мати свої міністерства закордонних справ.

Схоже, що Віктор Ющенко може піти на такий жорсткий крок, враховуючи кампанію з виборів Президента, яка розпочалася в Україні. Деякі експерти відзначають, що відкрите послання Дмитра Медведєва зіграло на руку саме Вікторові Ющенку, а не якщо не популярним претендентам на президентське крісло в Україні, то тим, хто давно увірував, що саме вони очолять Україну.

Слід підкреслити, що агресивні ескапади російського президента вже сьогодні стали могутнім мобілізуючим чинником не тільки для українського обивателя, але й для більшості української еліти. Принаймні, ніхто з хоч трохи помітних фігур українського політикуму, окрім Віктора Януковича, не погодився з Дмитром Медведєвим. Більше того, Віра Ульянченко, глава президентської адміністрації підкреслила, що російський президент образив не Віктора Ющенка, а «українську державу і український народ».

Віктор Ющенко може максимально використати «допомогу» свого російського колеги. Цілком можливо, що в надрах його адміністрації вже готується відозва «Українська Вітчизна в небезпеці», у якій буде оголошено (у зв`язку з погрозами Росії) згортання демократії в країні, контроль за ЗМІ, підвищення рівнів боєготовності всіх силових структур і ще десятки й сотні рішень, які приведуть до зміни політичного режиму в Україні.

У таких умовах вибори Президента можна перенести на будь-який термін, оскільки саме Президент України згідно з Конституцією має право оголошувати в країні надзвичайний стан і вживати заходів, які змусять принишкнути його політичних супротивників, і примусити великий бізнес і капітал працювати в умовах кризи. Іншими словами, Віктор Ющенко може залишитися президентом України (використовуючи слова з відкритого листа Дмитра Медведєва) «на невизначений термін».

Віктор Тимошенко, журналіст, Москва