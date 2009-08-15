У Чорному морі на заході Криму потонула росіянка

Жителька Брянської області Росії потонула під час купання в Чорному морі на заході Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в АРК, жінка, 1954 року народження, купалася в бухті Караджинська. За словами свідків, тіло загиблої було виявлене на поверхні води, зазначили рятувальники. Трагедія сталася в районі дикого пляжу.

На місце події виїжджала оперативна група Чорноморського райвідділу МНС. Обставини загибелі росіянки встановлюються.