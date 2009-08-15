У Макіївці собака, проганяючи злодіїв, загриз господаря

У місті Макіївка Донецької області азіатська вівчарка, проганяючи злодіїв, до смерті загризла 33-річного господаря.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на міську газету «Макеевский рабочий», головний лікар міської СЕС Тетяна ПАРПАРА розповіла, що, чотирилітню вівчарку тримали у вольєрі, але на ніч господарі випускали її гуляти на подвір`ї. Так було і цього разу, проте близько опівночі господаря розбудив гавкіт собаки. Коли чоловік вийшов у двір, то побачив, що на даху його гаража якісь люди, а розлючена вівчарка намагається їх дістати. Чоловік почав проганяти чужаків, і ті сховалися. Але агресія собаки перемістилася на адресу господаря - пес завдав постраждалому численних укусів рук, ніг, голови. На крики пораненого вибігла з будинку його мати. Жінка спробувала відігнати вівчарку, але у відповідь собака покусав їй руку і голову. Галас розбудив сусідів, які врешті спільними зусиллями змогли загнати тварину до вольєра.

За словами Т. ПАРПАРИ, матір і сина було госпіталізовано до травматологічного відділення районної лікарні. Медики робили все можливе, щоб врятувати постраждалих. Але під ранок чоловік помер.

Родичі наполягли на тому, щоб усипити собаку.

За словами головного санлікаря, біоматеріал відправлено до обласної ветеринарної лікарні для виключення діагнозу «сказ». Поки фахівці не можуть точно сказати, чим викликана подібна агресія пса. Як підкреслює Т. ПАРПАРА, цей випадок – незвичайний, і за її практику подібної надзвичайної події в місті ще не було.

«Те, що сталося, ще раз доводить, що заходів безпеки людина повинна дотримуватися навіть при спілкуванні з домашніми тваринами, оскільки природа влаштована так, що наші чотириногі друзі в найнесподіваніший момент можуть проявити свою хижу натуру», - пише газета.