"Жигулі" врізалися у дерево: 1 загиблий, 3 поранених
10:20, 17 серпня 2009Разное
1247 0
ДТП в Херсонській області
В Херсонській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула, ще троє травмовані.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного управління МНС, в селі Велетенське Білозерського району автомобіль ВАЗ-2104 з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії 34-річний водій загинув на місці події, троє пасажирів авто постраждали.
Причини ДТП встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter