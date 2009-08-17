"Жигулі" врізалися у дерево: 1 загиблий, 3 поранених

ДТП в Херсонській області

В Херсонській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула, ще троє травмовані. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного управління МНС, в селі Велетенське Білозерського району автомобіль ВАЗ-2104 з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії 34-річний водій загинув на місці події, троє пасажирів авто постраждали. Причини ДТП встановлюються.

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