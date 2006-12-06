У зіткненні легковика зі службовим автобусом дві особи загинули, 17 травмовано
22:38, 06 грудня 2006Разное
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Будівельники їхали з роботи
Близько 18 години сьогодні на автотрасі біля села Лобойківки Петриківського району на Дніпропетровщині області легковий автомобіль ДЕУ зіткнувся зі службовим автобусом.
Як повідомили УНІАН в управлінні Державтоінспекції Дніпропетровської області, внаслідок ДТП автобус перекинувся, двоє його пасажирів загинули, ще 17 осіб травмовано.
Автобус перевозив робітників будівельного тресту Дніпродзержинська.
Травмованих госпіталізовано до лікарень Дніпродзержинська. Ведеться слідство.
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