У зіткненні легковика зі службовим автобусом дві особи загинули, 17 травмовано

Близько 18 години сьогодні на автотрасі біля села Лобойківки Петриківського району на Дніпропетровщині області легковий автомобіль ДЕУ зіткнувся зі службовим автобусом.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державтоінспекції Дніпропетровської області, внаслідок ДТП автобус перекинувся, двоє його пасажирів загинули, ще 17 осіб травмовано.

Автобус перевозив робітників будівельного тресту Дніпродзержинська.

Травмованих госпіталізовано до лікарень Дніпродзержинська. Ведеться слідство.