Тенісистам заборонили користуватися мобільними телефонами

Міжнародна тенісна федерація (ITF) нагадала тенісистам про свою заборону на використання електронних пристроїв, в першу чергу мобільних телефонів і портативних комп`ютерів, на корті.

Американський тенісист Джастін Гімельстоб під час свого матчу на турнірі в Стендфорді зробив фотографії на мобільник і виклав їх на популярному соціальному ресурсі Twitter. Його співвітчизниця Серена Вільямс - також активний блоггер на Twitter - діставала свій телефон у перервах під час виставкового матчу з Мартіною Навратіловою в Торонто.

Офіційне нагадування ITF тенісистам про заборону спрямоване на те, щоб спортсмени не поширювали через інтернет інсайдерську інформацію, яка може бути використана клієнтами букмекерських контор.

При цьому Федерація не має нічого проти популярних соціальних мереж, за допомогою яких тенісисти повідомляють своїм уболівальникам останні новини свого життя.

Серед найактивніших користувачів Twitter, окрім Серени Вільямс, помічені її старша сестра Вінус, а також Енді Роддік і Енді Мюррей. Роджер Федерер на своєму акаунті в Facebook спілкується з уболівальниками. Кілька днів тому перша ракетка світу виклав там фотографії своїх доньок. Рафаель Надаль теж воліє спілкуватися з фанатами через Facebook.

РІА "Новости"