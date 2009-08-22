Квітковий годинник біля Майдану Незалежності (фото)

Працівниці служби озеленення Києва встановлюють квітковий годинник біля Майдану Незалежності.

Діаметр годинника 19-19,5 метри, на нього буде використано близько 50 тис. квітів: (верес, бегонія, хризантема, коліус, коланхое (по 2-3 відтінки кожного виду), – 25 тис. квітів на фонове панно і 25 тис. – на сам годинник. Для планування місця під квітковий годинник було завезено 400 т землі (7 залізничних вагонів).

Ескіз квіткового годинника виконаний за мотивами народного художника України, лауреата Шевченківської премії Леоніда Андрієвського.

Годинниковий механізм Києву подарувала мерія Единбурга ще два роки тому.

Таким чином, на сьогодні його вартість можна оцінити в 150-200 тис. грн. – це кошти лише за квітковий матеріал. Працюватиме годинник лише в теплий період року. Панно годинника буде найбільшим у світі.

Перший годинник з квітів у Києві був встановлений на Черепановій горі у 1913 році відомим часовим майстром Мозером.

Фото Олександра Синиці / УНІАН