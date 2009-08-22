На Сумщині під час пожежі в житловому будинку загинули двоє людей
11:44, 22 серпня 2009Разное
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Пожежа самоліквідувалася...
У селі Мезенівка Краснопільського району Сумщини, в п’ятиквартирному одноповерховому житловому будинку, в квартирі №1, виникла пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділи МНС не викликалися, пожежа самоліквідувалася. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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