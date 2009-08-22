На Сумщині під час пожежі в житловому будинку загинули двоє людей

11:44, 22 серпня 2009
Разное
573 0

Пожежа самоліквідувалася...

У селі Мезенівка Краснопільського району Сумщини, в п’ятиквартирному одноповерховому житловому будинку, в квартирі №1, виникла пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділи МНС не викликалися, пожежа самоліквідувалася. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter