На Сумщині під час пожежі в житловому будинку загинули двоє людей

У селі Мезенівка Краснопільського району Сумщини, в п’ятиквартирному одноповерховому житловому будинку, в квартирі №1, виникла пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділи МНС не викликалися, пожежа самоліквідувалася. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.