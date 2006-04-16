Новообраного міського голову Яворова обмазали багнюкою

Новообраного міського голову Яворова, що на Львівщині обмазали багнюкою та посипали його голову попелом.

Один із наймолодших мерів України, 27- річний Віталій ДОМАШОВЕЦЬ пояснив, що у такий спосіб у його місті відродили давню козацьку традицію обрання гетьмана, щоб він ніколи не забував, що він вийшов з таких же рівних. і що його просто уповноважили на цю посаду.

Як передає «5-й канал», новообраний мер присягнув мешканцям на Біблії та Конституції України і пообіцяв, що у своїй роботі керуватиметься лише біблійними та світськими законами.

В.ДОМАШОВЕЦЬ - із родини священика. Він повідомив, що у його сім`ї завжди шанували народні традиції, а тому немає нічого дивного у тому, що перед громадою міста йому на голову поклали багно, посипали попелом та відшмагали вербою.