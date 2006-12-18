Чому загинули двоє людей на будмайданчику моста через Дніпро

Двоє будівельників на будмайданчику моста через Дніпро в районі Труханового острова в Києві загинули через порушення правил проведення робіт.

Як повідомив УНІАН прес-секретар ВАТ «Мостобуд» Сава КУЗЬМЕНКО, вчора близько 17.00 на будівельному майданчику моста перекинулася секція плити, унаслідок чого були смертельно травмовані двоє будівельників. Нещасний випадок стався через порушення одним із потерпілих «технологічної карти проведення робіт» - докладного опису черговості і порядку виконання операцій. У цей час працівники на землі розбирали пакет, що складався з двох елементів ортотропної плити.

Як зазначили в «Мостобуді», з незрозумілих причин фахівець, що займався розбиранням, порушивши технологію, перерізав елемент, який страхував конструкцію від перекидання. Людина, яка допустила серйозне порушення, є досвідченим працівником і раніше десятки разів проводила подібні операції, в тому числі при спорудженні моста через Десенку. Крім того, він пройшов відповідний інструктаж, що підтверджується записом в журналі з техніки безпеки, а також був особисто попереджений бригадиром, щоб самостійно не робив ніяких дій.

За твердженням експертів, дана технологія дуже надійна і безпечна, якщо точно дотримуватися усіх вказаних вимоги, і самостійне перекидання 7-тонної конструкції, що лежить на землі, неможливе. Доказом є те, що саме в такому вигляді такі металоконструкції перевозяться в Україну залізничним транспортом з-за кордону, підкреслили у ВАТ «Мостобуд».

Правоохоронні органи проводять слідство. Про його результати прес-служба ОАО «Мостобуд» відразу ж поінформує засоби масової інформації і громадськість.