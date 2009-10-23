Навіщо Черновецький викручує лампочки в під'їздах і смітить на тротуарах?

Ранок... Відліпив жуйку зі стіни ліфта... Свіжа реклама-наклейка на стіні - «Справжній Інтернет»... Довкола купи сміття... Все гаразд, я вдома...

Думка

Доволі складно написати щось нове на заїжджену тему. Але хочеться сказати кілька слів на захист Черновецького. Отже, що ми маємо...

Київ паралізував транспортний колапс. Їздити на машині - не приносить задоволення. Громадський транспорт годинами простоює в пробках. Всі звикли дихати вихлопними газами у багатогодинних пробках. Навіть на тротуарах немає місця пішоходам, там стоять (чомусь) машини. Одна радість, красивих машин стало більше.

Київ тоне в смітті. Кажуть, до хорошого звикаєш швидко. Схоже, що до поганого теж. Ніхто вже не помічає, що навколо жахливо брудно. Що на тротуарах і дорогах багато сміття. Що будівельне сміття не вивозиться, а просто лежить біля будинків.

Київ втратив столичний полиск, багато регіональних центрів виглядають значно чистіше і тримають свій неповторний Стиль. Можна, як приклад, привести обласні центри - Чернівці, Одесу, Донецьк, у яких жителі опікуються своїм містом.

Риба гниє з голови. І Черновецького тут не пригадати не можна.

Він продовжив давню українську традицію кумівства. Серед керівників міста - в основному рідні й близькі знайомі. Погано. Краще, коли фахівці управляють містом.

Черновецький слабкий. Він не усунув тотальну корупцію в столичній владі. Наприклад, тендери на послуги, дивно, але виграють ті самі компанії. Всі управління мерії дружать з КРУ, хоча, за визначенням, вони мають бути ворогами.

Черновецький, м`яко кажучи, не зміг протистояти дерибану землі. Ніколи ще продаж ділянок не набував таких розмахів, як за Михайловича. Ну як він може відмовити, наприклад, високому чину з уряду або Секретаріату?

Резюме: Леонід Михайлович ніякий не космонавт. Він всього лише слабка людина, жертва обставин і недосконалої системи.

Кияни теж слабкі. Їм не під силу підтримувати порядок у себе вдома.

Хто винен у тому, що кияни самі перетворюють своє місто на смітник? Навряд чи мер заважає виконати кожному з них свій, хай не громадянський, але людський обов`язок і, якщо не зробити світ кращим, то хоч би не псувати те, що є. Вони не можуть навести лад (підмести і вимити підлогу) у своєму під`їзді самі (як це роблять на периферії). Вони не можуть нахилитися і прибрати після себе сміття на пікніку в лісі або на набережній.

Які непереборні сили заважають пересічному киянину зібрати після себе сміття або просто викинути бичок від сигарети в урну? Може, сила гравітації, яка впливає на тару з-під продуктів та інше сміття?

Напевно, таким чином кияни мстять долі і особисто мерові за збільшені комунальні платежі, за пробки на дорогах, невдале особисте життя і нездійснені мрії юності.

Складно впізнати Київ. За останні 8 років, що я тут живу, місто деградувало і втратило свою неповторну ауру.

Вже давно немає чистих вулиць. Є суцільний гадючник, є обклеєні рекламним самвидавом стовпи і дерева.

Дуже мало залишилося тихих зелених зон, але скрізь, у кожному дворі, - припарковані на газонах авто.

Дуже мало вцілілих фасадів старих будинків. Вони пережили тоталітарний режим, але не вистояли перед натиском еволюціонуючих киян. Колишнє обличчя матері городів руських спотворене кондиціонерами, циганськими балконами і облупленим тиньком. Є десятки тисяч рекламних площин, які вже буквально заважають ходити жителям славного міста Київ.

Хто заважає припинити самовільне розклеювання оголошень? Адже на них вказано всі контактні дані фірм. Вони усюди - в метро, на кожному стовпі, на розділювальних стійках, відбійниках і деревах.

Хто заважає посилити штрафи за викидання сміття? А якщо ще й забезпечити премію наряду ППС, який спіймає такого порушника, скажімо, 40% від штрафу, то, упевнений, на такі чергування ще довго співробітники міліції йтимуть із задоволенням.

Хто заважає, наприклад, заводу «Оболонь» почистити околиці? Згубні гори результатів культурного спілкування киян з природою на березі Дніпра, біля «Оболоні» - не найкраща реклама пиву, «звареному на «чистій артезіанській воді». Можна, наприклад, виділити премію співробітникам міліції, які відловлюють таких порушників, організувати призи для школярів за очищення набережної від сміття.

Чому відмінили в школах прибирання своєї території? Адже саме в дитинстві формується світогляд дитини. Якщо він з першого класу наводив лад у своєму районі, навряд чи дозволить комусь смітити. Наприклад, посадив школяр кілька дерев біля свого будинку на суботнику. Як ви думаєте, дозволить він комусь заїжджати машиною на клумбу після цього?

Ще варіант - нагороджувати преміями папарацці, які піймають киян у момент асоціальної поведінки. А найяскравіші знімки розміщувати як соціальну рекламу на бордах. Думаю, багато хто, перш ніж викинути бичок на тротуар або загнати машину на газон, замислиться, чи варто.

...Ранок. Відліпив жуйку зі стіни ліфта. Свіжа реклама-наклейка на стіні - «Справжній Інтернет». На першому поверсі хтось викрутив лампочку. Біля будинку прибиральниця, матюкаючись, намагається підтягти сміттєвий бак по клумбі до парадного (під`їзд перекритий чиєюсь машиною)... Зупинка, свіжі самоклейки на стовпах (євровікна, знімаю вроки, курси англійської). Довкола купи сміття. Все гаразд, я вдома.

Кияни впали і поки не поспішають підніматися.

Володимир Змаженко, Київ