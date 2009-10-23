Померла 7-річна дівчинка, загризена бродячими собаками

Учора в Донецькій обласній дитячій клінічній лікарні померла 7-річна дівчинка, покусана 15 жовтня зграєю бродячих собак у Пролетарському районі Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Донецького міського управління ГУ МВС України в Донецькій області Віктор ДУБОВИК.

За його словами, дівчинка, яка померла у четвер в лікарні, одержала множинні рани саме в результаті нападу зграї собак. Такий висновок зробила судово-медична експертиза, спростувавши наявні припущення, що травми були одержані від рук людини. «Те, що на дитину напали собаки, це остаточна версія міліції», - сказав В.ДУБОВИК і нагадав, що раніше за фактом спричинення тілесних ушкоджень дівчинці, виявленій з численними пораненнями, слідчим відділом Пролетарського РВ Донецького ГУ ГУМВС України в Донецькій області було порушено кримінальну справу за статтею 121 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за завдання тяжких тілесних ушкоджень.

15 жовтня о 13.55 до травмопункту центральної міської лікарні бригадою швидкої допомоги у вкрай тяжкому, без свідомості стані з численними ранами було доставлено 7-річну дівчинку, жительку Пролетарського району Донецька. О 14.30 дівчинку було евакуйовано реанімаційною бригадою до обласної дитячої клінічної лікарні у відділення інтенсивної терапії і реанімації. За інформацією лікарів, які надали першу медичну допомогу, дівчинці було завдано більш як 70 колото-різаних поранень.

За свідченням очевидців, які знайшли дівчинку, біля неї були собаки.

Присутній сьогодні на прес-конференції доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової медицини і медичного законодавства Донецького національного медуніверситету Олександр ГЕРАСИМЕНКО спростував інформацію про насильство з боку людини над 7-річною дівчинкою. Він сказав, що 16 жовтня судмедексперт оглянув дівчинку в дитячій обласній лікарні і зробив висновок, що на ній немає ознак колото-різаних і різаних ран.

«Дівчинка була доставлена до лікарні з безліччю ран. Рани ці були, як я сказав, на голові, на тулубі, на ногах. Так, дійсно, деякі рани за своєю формою нагадували різані рани, тільки різані. Є чіткі відмінності ран різаних, колотих, колото-різаних, забитих і так далі, - пояснив О.ГЕРАСИМЕНКО. - З точки зору і юридичної, і медичної, кваліфікувати рану з огляду предмету, яким завдано цієї рани, дано право лише судово-медичному експертові».

За його словами, судмедекспертиза показала, що рани всі поверхневі, неглибокі, поряд з ранами, які мали лінійну форму, була велика кількість садин і подряпин.

О.ГЕРАСИМЕНКО наголосив, що у молодих собак зуби ще не стерті, вони ріжуть, як леза, тому рани на тілі дівчинки й були схожі на порізи.

«Жодної глибокої проникаючої рани ні в черевну порожнину, ні в грудну порожнину, навіть ті, що показували, що очі виколоті - очі цілі. Всі рани поверхневі. Скальпована рана мала рвані кінці і краї, що характерно для дії зубів тварини», - додав професор.