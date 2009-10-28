Королевська: без підтримки автопром не виживе

Автопром має взяти на себе розробку імпортозамінних технологій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА на міжнародній конференції «AutoProm UA - 2009».

За її словами, без підтримки держави і комплексної стимулюючої програми автопром сьогодні не виживе. Уряд готовий ввести таку програму – якщо автопром візьме на себе розробку імпортозамінних технологій.

«Сьогодні ВВП автомобільної промисловості в Україні становить 4% - з 10% можливих. Це говорить про колосальний потенціал українського внутрішнього ринку, за який бореться весь світ. Наше пряме завдання – зробити так, щоб як мінімум 70% ринку України залишилися за вітчизняними виробниками», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами голови Комітету промполітики і підприємництва ВР, 13% надбавка до мита на імпорт помітно не вплинула на загальну ситуацію в галузі, так само як і дотації, які виділяли на підтримку свого автопрому інші країни світу.

«Окремі тимчасові заходи – не те, що допоможе створити фундамент для розвитку такої базисної для економіки галузі, як автопром, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Державні підприємства мають купувати лише вітчизняні автомобілі, автопром – працювати над імпортозамінними технологіями, також використовувати українські ресурси. Лише чітка позиція в цьому питанні дасть можливість ввести державну програму підтримки автопрому, яка виведе галузь на докризовий рівень».

Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що комітет і Міністерство промполітики вже частково підійшли до вирішення цього питання. Проте для того щоб програму було прийнято, вона має стати «не крапковою ініціативою Кабінету Міністрів або окремих парламентських комітетів, а частиною комплексної державної політики в цілому». Лише в такому разі програма буде затверджена всіма державними інстанціями і запрацює правильно.

Найбільш ефективними заходами на підтримку автопрому, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, можуть стати стимули з оподаткування та реінвестиції податку на прибуток, в модернізацію виробництва, а також створення лізингової компанії, механізми компенсації за кредитами.