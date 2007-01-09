Аварійне суховантажне судно ”Odisk” стоїть у Керченському порту під арештом

Суховантажне судно "Odisk", що перевозило хімікати, знаходиться в Керченському порту під арештом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської прокуратури, таке рішення ухвалив Керченський міський суд за позовом потерпілої, яка судитиметься з судновласником про відшкодування їй заподіяних збитків.

Питання відшкодування збитків, заподіяних державі й навколишньому середовищу, вже вирішує й прокуратура, яка готує судові позови. Сума збитків встановлюється.

Як зазначає прес-служба, у прокурорів "виникли специфічні питання" до вантажовласників, власників судна, посадовців ряду контролюючих органів Керчі й портової влади. В результаті неналежного виконання посадових обов`язків із їхнього боку стала можливою трагедія, що забрала життя двох моряків - громадянина Росії та України. За фактом недбалості, наслідком якої стала смерть двох моряків, прокурором АРК Віктором ШЕМЧУКОМ порушено кримінальну справу за ст.367 ч.2 Кримінального кодексу України, яка розслідується слідчою групою прокуратури автономії. "Вже сьогодні можна стверджувати, що перед законом відповідатимуть капітан судна, його старший помічник і контролюючі служби портового нагляду", - зазначає прокуратура Криму.

Слідчі також перевіряють, як екіпаж, лише напередодні найнятий на судно з небезпечним вантажем, був проінструктований і як дотримувався правил техніки безпеки, чи були відповідні ліцензії, чому не працювали газоаналізатори, які повинні були попередити про перевищення гранично допустимих норм отрути в повітрі.

Окремо прокуратура запитає й з тих, хто повинен був перевірити судно перед виходом у море, хто видав дозвіл на перевезення небезпечних вантажів на судні, переобладнаному в листопаді 2006 року в Туреччині з перевізника сільгосппродукції. Відповідне доручення вже направлено в Російську Федерацію, морський регістр якої підтверджував наявність на судні всіх необхідних систем безпеки для перевезення небезпечних вантажів.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня судно "Odisk" (прапор Сьєрра-Леоне, порт приписки Фрітаун) транспортувало 2000 тонн хімічних речовин (ферросилікомарганцю) з порту Керч у турецький порт Іскандерун. Капітан корабля повідомив чергову службу Ялтинського морського порту про отруєння хімічними речовинами 5 членів екіпажу (склад екіпажу 10 осіб - 6 громадян України і 4 - Російської Федерації), з яких двоє людей померли.

Протягом рятувальних робіт екіпаж було знято з судна на берег.