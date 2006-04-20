Азаров зізнався, що “Регіони” програли й висунув себе в прем’єри?

Активіст Партії регіонів Микола Азаров зізнався, що його партія програла вибори. По радіо “Ера” він сказав, що вони сподівалися здобути в парламенті більшість – близько 240 голосів, але їм це не вдалося. Серед причин програшу Азаров назвав – хитрі передвиборчі технології, до яких вдалися помаранчеві сили.

“Ми думали, що помаранчеві розкололися, і на цьому все, - сказав Азаров. – Тимошенко навіть відмовилася від помаранчевого кольору, а Мороз відразу відійшов...” І за них народ голосував як за противагу помаранчевим, але вони обдурили виборців, бо знову намагаються об’єднатися.

Не знаю, що підштовхнуло Азарова до такого зізнання, мабуть, здають нерви. Бо за п’ять хвилин до того, він доводив, що “Регіони” є переможцем виборів, про це свідчить навіть... вітання від Буша. “Буш привітав Партію регіонів як переможця виборів”, - сказав він. А нас намагаються усунути від управління державою...

Ще Азаров сказав, що прем’єра треба обирати за професіоналізм і досвідченість, а не за зовнішній вигляд і за те, що він подобається жінкам. Я не зрозуміла, на кого він натякав – на Януковича чи на себе, але явно не на Тимошенко. “Треба подивитися, що ця людина уміє, що вона робила”, - сказав він. Напевне, все таки – про себе. Бо якщо дивитися на все, що робив Янукович, то цей критерій явно не на його користь.

Азаров знову послав недвозначний сигнал Президенту та “Нашій Україні” про готовність до співпраці. “Наша Україна”, - нагадав він, - каже, що спочатку треба прийняти програму, а потім дивитися на посади. То хай скажуть нам, чим їх не влаштовує наша програма...”

З усього цього інтерв’ю я зробила висновок, що по-перше, Азаров дуже хоче бути прем’єром. По-друге, що американці переглядають свою позицію щодо помаранчевої коаліції. Якщо раніше вони наполягали на форматі трійки, то тепер, напевне, думають чи збираються думати трохи інакше. Можливо, вони дадуть добро на союз із “Регіонами”.

Оксана Охрімчук, м. Київ