Літнє паливо вивело з ладу половину автобусів в Ужгороді

В Ужгороді сьогодні не виїхали або зійшли з маршрутів через неякісне пальне понад 50% міських автобусів.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу промисловості, транспорту, зв’язку та з питань державно-технічного нагляду Ужгородської міської ради Володимир ТАЛІСМАН.

За його словами, маршрутні таксі й автобуси не виїхали або зійшли з маршрутів через замерзання дизельного пального чи газових редукторів.

«Загалом в Ужгороді на міських маршрутах працюють 303 автобуси, з них 61 - на дизельному пальному, 242 - на газу. З останніх не виїхали чи зійшли з маршрутів понад 50%. З-поміж тих, котрі працюють на дизельному пальному, не виїхало 70%», - уточнив В.ТАЛІСМАН.

Він також додав, що з тих, котрі працюють на дизелі, це великі автобуси (марки «Богдан», «Еталон»), що обслуговують основні й стратегічно важливі маршрути: перевозять людей з найбільшого так званого «спального мікрорайону» Ужгорода в різні кінці міста.

В.ТАЛІСМАН припускає, що в автобуси на АЗС заливають замість зимового дизпального все ж таки літнє, а на газових заправках не осушують газ.

Як повідомив УНІАН інженер однієї з заправок Ужгорода, який побажав залишитися неназваним, є два види дизпального - літнє й зимове. Літнє має у собі більше парафіну. Взимку автозаправки повинні продавати відповідний сорт пального, який можна експлуатувати при низьких температурах. Такий сорт пального їм має постачати завод, який, у свою чергу, повинен за спеціальною технологією забирати парафін, бо він під час низької температури кристалізується і забиває патрубки. Оскільки ж машини перестають чи не працюють взагалі на такому дизпальному, це означає, що парафін ніхто не відфільтровує.

Крім того, за словами інженера, на зиму кожна газова заправка повинна продавати газ, який, згідно з держстандартами, під час заправки за допомогою спеціального обладнання повинні висушувати. Якщо газові редуктори не працюють, це означає, що газ не висушують і на редукторах осідає конденсат. Зрозуміло, що за низької температури він просто замерзає.

Як вплинути на автозаправки, В.ТАЛІСМАН поки що не знає. Не виключено, що звертатимуться в Управління з захисту прав споживачів у Закарпатській області та в інші компетентні служби, аби перевірили якість пального та умови його продажу на заправках області.