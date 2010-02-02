Коли художник помирає, колекціонери одразу скуповують твори

Президент Українського комітету Міжнародної ради музеїв, генеральний директор Національного художнього музею України Анатолій МЕЛЬНИК має намір, виступаючи на цьогорічній конференції ЮНЕСКО в Парижі, доповісти міжнародній спільноті про “ганебний стан” справ в Україні щодо підтримки та збереження культурно-мистецького надбання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МЕЛЬНИК заявив на прес-конференції в Києві.

За його інформацією, на сьогодні значна частина музейних фондів перебуває в сховищах досить тривалий час і потребує реставрації, а в виставкових залах експонується іноді лише 2% фонду музею. До цього призвели, зокрема, відсутність необхідного державного фінансування та складна ситуація з забезпеченням музеїв всім необхідним, в тому числі приміщеннями.

“Такого ганебного стану ще ніде не було. Я зобов’язаний буду доповідати на щорічній конференції, яка буде відбуватися в Парижі, про те який стан Україна має в цілому. В яку категорію нас запишуть після цього? Напевно, в ту, де Гондурас”, - сказав А.МЕЛЬНИК.

За його поясненням, загалом є поділ країн на 4 категорії і Україна зараз знаходиться в третій. “Ще трошки і ми остаточно будемо в четвертій”, - висловив занепокоєння фахівець. Зміна категорії, за його словами, відобразиться на отриманні фінансової допомоги міжнародного комітету, яку він надає світовим музеям.

А.МЕЛЬНИК нагадав, для прикладу, що вже два роки триває у судах розгляд справи стосовно виселення Національного художнього музею України.

"Де в світі могло б таке статися, щоб забрати приміщення, розвалити його (по вул. Інститутській)... Національного музею держави – головної скарбниці. Це другий банк держави, який інвестує свої активи, але не у вимірах золота, гривні, доларів або євро, а інвестує в національних цінностях”, - наголосив А.МЕЛЬНИК.

Він також наголосив, що будь-які звернення до керівництва держави не допомагають вирішити ситуацію: “Йдуть відписки. В них все дуже гарно пояснюють, приклади наводять, що в бюджеті грошей нема., криза...”.

В судах, за його словами, також немає надії виграти справу.

“Національний музей судиться не тому щоб виграти. Хай ми не виграємо, але щоб фігуранти були відомі і зрозумілі і на пласті історії, нашого часу, ці особи яскраво висвітлювалися, а не були “героями України”, як це часто в нас відбувається”, - додав керівник музею.

Нагадав він і про складну ситуацію з приміщеннями та функціонуванням підрозділів Національного науково-дослідного реставраційного центру України (ННДРЦУ).

Крім того, нині труднощі і у власників творчих майстерень.

“Мистецькі майстерні в Києві або забирають або піднімають ціни за оренду”, - прокоментував А.МЕЛЬНИК.

Він також наголосив, що в останні роки абсолютно не поповнюється Національний музейний фонд.

“А потім ми будемо купляти в сто раз дорожче! Зараз коли художник помирає, роботи викуповують колекціонери одразу. Я за всі форми власності музеїв. Але є головний музей, є та цінність, яка однозначно не ділиться”, - заявив А.МЕЛЬНИК.