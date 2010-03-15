Назви станцій у Київському метро готовий оголошувати Кашпіровський

Екстрасенс Анатолій КАШПІРОВСЬКИЙ висловив готовність взяти участь у ювілейному проекті Київського метрополітену, в рамках якого назви станцій оголошуватимуть знаменитості, пише газета "Сегодня".

Як зазначає видання, вже в квітні метро має заговорити голосами відомих людей, але кандидатури поки не підібрані. Нагадаємо, до свого 50-річчя підземка обіцяє запустити незвичайний проект: станції оголошуватимуть відомі політики, артисти, звукоімітатори — всі, хто погодиться. «Це проект некомерційний. Ми артистам і політикам платити не будемо і з них нічого не візьмемо», - сказав начальник Київського метрополітену Петро МІРОШНИКОВ.

Головне завдання проекту - підняти пасажирам настрій. Щоправда, минулий експеримент з дитячими голосами провалився. Пасажири скаржилися, мовляв, голоси дуже високі, різкі, а тому метрополітенівці повернулися до колишнього голосу - керівника лялькового театру Миколи ПЕТРЕНКА, який оголошує станції в підземці близько 20 років.

Цього разу, впевнені в метро, успіх залежить від конкретного героя. «Сегодня» запропонувала підземці свої посередницькі послуги із залучення зірок. На пропозицію метро оголошувати станції готовий відгукнутися екстрасенс, співаки і резиденти «Камеді Клаб-Україна». А ось політики до ідеї поставилися прохолодно.

«Мого голосу тільки ще в метро не вистачало, мені взагалі ця ідея якось не подобається», - сказала перший заступник мера Ірена КІЛЬЧИЦЬКА. На її думку, «там мають бути голоси не публічних людей, а правильно поставлені психологами голоси дикторів». Мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був лаконічний: «Нормальна ідея». Але взятися за озвучення мер не готовий.

Екстрасенс А.КАШПІРОВСЬКИЙ, навпаки, ідеєю зацікавився. «Я, звичайно, погано знайомий з київськими станціями, але ідея непогана. Я, до речі, українською спокійно зможу говорити», - заявив він.

Ігор ЛІХУТА запевняє, що разом з дружиною Таїсією ПОВАЛІЙ вони б залучилися до проекту, а резидент «Камеді Клабу» Дядьо Жора вже навіть продумав жартівливі варіанти, як оголошувати станції. «Наприклад, КПІ — всім студентам взяти залікові книжки і на вихід!».

Згоден взяти участь у проекті і співак Віктор ПАВЛІК. «Станція «Печерська» — щоб росли печериці, станція «Театральна» — радість театралам. Я, мабуть, один з небагатьох публічних людей, хто хоч іноді їздить у метро. Отже їхати і слухати свій голос було б удвічі приємно», - сказав співак.