Фірташу – газ, пацанам – відкати, Діденку – камера?

Вже місяць Діденко, виходячи з квартири, махав нишпоркам із СБУ: мовляв, що, хлопці, поїхали... Ухвалення рішення затягувалося, бо головні «судді» затримувалися в Криму на ювілеї...

Українським журналістам проникнути до зали судового засідання Печерського суду Києва, де у понеділок розглядалася справа про зміну запобіжного заходу для колишнього керівника НАК «Нафтогаз» Ігоря Діденка, було вельми непросто. Пробиваючись через охоронців МВС, через кабінет голови суду, я відчула, як не хочеться публічності розлюченим на колишню владу газовим посередникам, які довго заробляли гроші, використовуючи державну трубу, а зараз – дах СБУ...

– А шо вам тут треба? Шо вам з того засідання?– на варті в коридорі, де знаходився зал номер сім, стояла трійка хлопців, які мали чітке завдання нікого не пускати і довго вивчали слово «УНІАН».

– Мені послухати. А що вам з такої роботи? Фірташу – газ, конкретним пацанам у владі – відкати. Адже вам із тих 11 мільярдів ані премію не випишуть, ані навіть оклад не піднімуть, – парирувала я.

Врешті-решт, ми отримали дозвіл голови суду і потрапили в зал, де вже почалося засідання. Ігор Діденко – його у п`ятницю затримували картинно в стоматологічній клініці із заламуванням рук та іншими спецефектами нашої метросексуальної спецслужби – виглядав стомленим.

Адвокати зачитали клопотання про те, щоб до зали пройшли і оператори з телеканалами. (Поки в залі було тільки троє, які писали). Їм таки дозволили і оголосили пару хвилин перерви.

На задній лавці сиділа Юлія Тимошенко. У чому їй не відмовиш – вона не здає потрібних їй людей. Не думаю, що її присутність диктувалася виключно бажанням піару, пригадайте, як вона свого часу, зовсім не розраховуючи на камери, била камінням вікна в прокуратурі, коли затримали покійного Сивульського. За пару хвилин до засідання вона, депутати-бютівці Кожем’якін, Власов і Абдулін підійшли до клітки, і Діденко на якийсь момент посміхнувся.

– Як камера?

– Зараз перевели в камеру для тих, що палять. Я сам не палю, а там їх шестеро.

– Ігорю, ти не зробив нічого протизаконного. Ти працював на свою країну і твої рідні будуть тобою пишатися, – дещо театрально говорила вона.

– А ви допомагаєте відняти у держави мільярди, – звернулася Тимошенко до слідчого у особливо важливих справах головного управління СБУ Грабіка. – Ваша мама, ваші діти і рідні мають знати, що ви обкрадаєте державу. І земля кругла, на ній люди зустрічаються. І відповідати за свої вчинки люди починають вже на землі.

– Ігорю, зараз будуть телекамери.

– Знову камери? Мама, якщо побачить, то хвилюватиметься, – спробував чинити опір Діденко.

Коли увійшли телеоператори, до клітки, де сидів Діденко, підскочив особливо уповноважений Грабік і став покрикувати, що журналісти не мають права нічого питати, а Діденко не має права нічого відповідати.

Поки суддя зачитував суть справи, я згадувала 31-е грудня 2008 року. Я дуже добре пам`ятаю цей день. Кожні десять хвилин російські новини передавали репортаж про те, як вони відключають газ Україні. Як вони просто не втомилися начитувати одне й те саме. Ми серйозно подумували, куди відправити дитину, якщо в квартирі стане холодно і розмерзнуться батареї. І розуміли, що відправляти нікуди, тому що холодно буде скрізь. З надією згадувала село свекрухи, де є піч, яку топлять вугіллям. Але прийшло 1 січня, а в квартирах було тепло. І це для тих, хто розумів ситуацію, було справжнє диво. Пізніше зовсім небагато про це розповів Олег Дубина– про те, як ми обійшли росіян, подали на всю країну газ у реверсному напрямі.

У цій газовій війні 2008 – 2009 років було і залишається багато темних сторінок і багато питань. Чому газовий контракт виявився поганим? Що означає фраза Олега Дубини про те, що все можна було зробити раніше, але завадила «гра Ющенка з РосУкрЕнерго». Хто був той таємничий посередник, який плутався під ногами українського уряду, пропонуючи Путіну нижчу ціну, ускладнюючи тим самим переговори Кабміну.

Але серед головних підсумків тієї газової війни, не тільки погані контракти, але й те, що ми тоді не замерзли. Я не знаю, наскільки бездоганною була правова чистота операції по фіршташівському газу Тимошенко й Газпрому. Але вважаю, що національний інтерес полягає і в тому, що діти цієї нації тієї зими не перебралися на лікарняні ліжка.

Про це теж пригадав сьогодні Ігор Діденко. Загалом, коли він дуже емоційно говорив про рубіж 2008 – 2009 років, здалося, що суддю на хвилинку «пробило».

– Ваша честь. Я не ховався від слідства. Дізнавшись, що проти мене порушили кримінальну справу, я, перебуваючи за кордоном, повернувся додому. Хоча мені радили поки не повертатися. Вже місяць мене всюди супроводжують карети СБУ, і я, відкриваючи вікно, багато раз говорив їм: хлопці, передайте своєму начальству, що я нікуди не виїду. Мені нічого ховатися від правосуддя. У мене троє дітей, від кого мені тікати? Ваша честь, вас вводять в оману. Вони говорять, що у мене є посвідка на проживання в Іспанії. Вона у мене є з 2004 року. Мені не хочеться про це говорити, але у мене зубні протези можуть розвалитися. Консиліум наших лікарів радив мені їхати в стоматологічну клініку до Швейцарії. Коли я зрозумів, що їхати не можна, я почав лікуватися в нашій клініці. Там, де мене затримали. Правда є, і вона завжди одна. Її все одно буде знайдено. Верховним Судом все не закінчиться. Ми звертатимемося до міжнародних судів.

Суддю пробило тільки на хвилинку, потім вона знову сховалася за свою непроникну маску.

Адвокати, добиваючись звільнення Діденка під підписку про невиїзд, підкреслювали, що він співпрацював зі слідством, не ухилявся від допитів, що тридцять нардепів із різних фракцій просять про те саме, що його готові узяти його на поруки. Врешті-решт, нагадували, що слідчий Грабік сам відмінив допит по телефону (це послужило формальним приводом для затримання) і що вже після відміни Діденко приходив на новий допит.

Суддя сказала, що йде в дорадчу кімнату і оголосить вирок через півтори години, але все одно в залі панувало відчуття, що все відомо заздалегідь. Прощаючись, Тимошенко про щось запитала Діденка:

– Ми не продавали нічого жодній комерційній структурі. Тільки ДК «Газ України», для кінцевих споживачів, – відповів Діденко.

Тимошенко йшла на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування обставин передачі природного газу компанії «РосУкрЕнерго» за рішенням Стокгольмського арбітражу. Тимошенко заявляла, що затримання Діденко – це шантаж, щоб припинити діяльність комісії, що розслідує обставини навколо спірних 11,1 млрд. кубометрів газу, які нібито належать Фірташу.

Адже саме сьогодні, 12 липня, Діденко мав свідчити на засіданні цієї комісії.

...Ми вже писали, що одним з пріоритетних завдань енергоблоку урядової команди Януковича було повернути Фірташу 11 мільярдів кубометрів газу, право на який переуступав Газпром Україні після газової кризи 2009 року. Кажуть, що саме для цього нове керівництво Нафтогазу купило відразу на початку свого панування в НАКу додаткову кількість газу. У недавніх інтерв`ю функціонерів від ПР зустрічала фразу: «Золотавлютними резервами Україна з Фірташем розплачуватися не буде». Напевно, це припускало те, що вони розплатяться газом. Також зустрічала припущення: щоб віддати Фірташу газ або гроші, і потрібне було рішення Стокогольмського суду, а також показові судові процеси над Макаренком і Діденком – для легалізації цього рішення в Україні.

Хронологія подій ці версії підтверджує. Спочатку НАК «Нафтогаз» відкликає документи і юристів із Стокгольмського суду, забезпечуючи перемогу власника РУЕ. Стокгольмський арбітраж визнає, що за часів прем`єрства Юлії Тимошенко у компанії «РосУкрЕнерго» (що належить «Газпрому» і українському бізнесменові Дмитрові Фірташу) незаконно було вилучено 11 млрд. кубометрів газу. Арбітраж ухвалив повернути цей об`єм газу компанії, а також, як компенсацію за збитки, яких вони зазнали, додатково віддати 1,1 млрд. кубометрів.

Незабаром голова СБУ Валерій Хорошковський заявляє про порушення кримінальної справи з приводу нанесення збитків Україні. Справу за фактом «розкрадання газу невстановленими особами» порушили 8 червня, а вже 10 числа – проти Діденка. Причина – саме він (в 2009 році довго замінював главу Нафтогазу Олега Дубину, який хворів) підписав документи, які і дали можливість вилучити газ у РУЕ.

...Дорадча кімната не має дверей у коридори суду, та зате, з чуток, там стоїть сотка (прямий телефонний зв`язок з вищими керівниками держави). Народні депутати і адвокати, чекаючи на рішення судді про зміну запобіжного заходу, товпилися в коридорі, Діденка відвели в конвойну кімнату. У коридорах суду адвокати розповідали, як уже місяць Діденко, виходячи з квартири, махав перед будинком людям, які вели спостереження від СБУ і говорив: ну що, поїхали, хлопці. Ще жартували, що ухвалення рішення затягується, оскільки головні «судді» не повернулися з ювілейних торжеств у Криму.

Потім ми разом думали-гадали, хто пожертвував пресі танці Януковича на ювілеї. Минуло дві години. Нарешті, з конвойної в наручниках вивели Діденка і провели до зали. У такі моменти стає просто незручно за країну. Суддя непроникно, але жваво зачитала рішення про те, що Діденко затриманий ще на два місяці. Він зустрів рішення аплодисментами. Він його чекав. Журналісти спробували щось запитати про законність рішення з розмитненим газом.

– Я все робив згідно із законом. Я не ховався від слідства. Врешті-решт, я тут, тому що я не ховався.

Депутати дали йому в камеру книги – Солженіцина, Пікуля і Сент-Екзюпері.

Маша Міщенко