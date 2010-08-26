У зіткненні Mercedes-Benz і Hyundai загинули двоє людей
09:40, 26 серпня 2010Разное
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Серед травмованих - семирічна дитина
Вчора о 22.10 на 502-му км автодороги Харків-Ялта у Херсонській області внаслідок зіткнення автомобілів “Mercedes-Benz” і “Hyundai Tucson” загинули двоє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП на місці пригоди загинули водій та пасажир автомобіля “Mercedes”, а водій та двоє пасажирів автомобіля “Hyundai” отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих - семирічна дитина.
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