У зіткненні Mercedes-Benz і Hyundai загинули двоє людей

Вчора о 22.10 на 502-му км автодороги Харків-Ялта у Херсонській області внаслідок зіткнення автомобілів “Mercedes-Benz” і “Hyundai Tucson” загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП на місці пригоди загинули водій та пасажир автомобіля “Mercedes”, а водій та двоє пасажирів автомобіля “Hyundai” отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих - семирічна дитина.