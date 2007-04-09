У кримських горах загинув російський альпініст

Вчора у Криму поблизу м. Ялта на горі Машанка Кая-си загинув альпініст – громадянин Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, троє російських альпіністів здійснювала несанкціоноване сходження на скелю висотою близько 150 м. Через падіння каменю один альпініст загинув, двоє через порушення страхових мотузок самостійно не могли дібратися підніжжя гори.

О 22 год. 30 хв. бійці підрозділу Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС зняли зі скелі двох альпіністів у задовільному стані. Тіло загиблого альпініста було закріплено на скелі, зняти його планується 9 квітня.