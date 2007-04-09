У Чорному морі затримали турецьке судно

Корабель Морської охорони „Буковина” вчора пізно ввечері виявив у виключній (морській) економічній зоні України за 40 морських миль на південний схід від острова Зміїний риболовецьке судно під прапором України з надписом на борту англійською мовою „МАСАЛАШ”.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, після сигналів прикордонного корабля про зупинку браконьєрське намагалося з максимальною швидкістю вийти за межі В(М)ЕЗ України. О 23.30 прикордонники зупинили порушника, і висадили на борт оглядову групу.

За попередніми результатами огляду, за незаконний рибний промисел у В(М)ЕЗ України в порядку та на підставах, передбачених Законами України „Про виключну (морську) економічну зону України” та „Про Державну прикордонну службу України”, затримане турецьке риболовецьке судно „Буюк-Озгур” («BÖOЇK- ÖZGUR»), приписане до порту Стамбул. На борту судна 7 членів екіпажу. Капітан затриманого судна на карті підписом підтвердив місце затримання у виключній (морській) економічній зоні України.

Під час огляду на борту було виявлено 380 шт. свіжовиловленої камбали-калкан (кожна вагою приблизно по 6 кг), 35 тазів із риболовецькою сіткою (по 450 метрів кожна). В трюмах виявлено 60 мішків сухої криги та 1500 м нової сітки.

Як зазначили в Держприкордонслужбі, на шхуні було піднято Державний Прапор України, що є протиправним діянням з ознаками злочину, передбаченого статтею 339 Кримінального Кодексу України „Незаконне підняття Державного Прапору України на річковому або морському судні”.

По лінії міжнародного прикордонного співробітництва оперативно було поінформовано Берегову охорону Туреччини та офіс військового аташе Посольства Туреччини в Україні про затримання риболовецького судна у виключній (морській) економічній зоні України.

На даний час прикордонний корабель конвоює турецьке риболовецьке судно „Буюк-Озгур” до порту Севастополь для прийняття правових рішень щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно із Законом України „Про виключну (морську) економічну зону України”.